Происшествия

Два человека ушиблись при столкновении автобуса и грузовика в Волгограде

Происшествия 24.07.2018 16:38
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24.07.2018 16:38


Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса № 55 и  грузовика в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, авария случилась около 15:00 у остановки "Колледж Вернадского". По предварительным данным, избегая столкновения, водитель общественного транспорта попытался затормозить и свернуть с пути грузового авто. При торможении в салоне автобуса легкие ушибы  получили двое пассажиров. Сейчас сотрудники полиции выясняют причины столкновения.
Фото:Владислав Ложечка

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