Общество

В Волгограде пять дворов в центре благоустроят дорожники

Общество 24.07.2018 16:54
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24.07.2018 16:54


Аукцион на заключение контракта по благоустройству пяти дворов в Центральном районе выиграло МБУ “Северное”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе городской администрации, муниципальному предприятию предстоит обновить во дворах дорожное покрытие основных проездов, разъездных площадок, пешеходных дорожек и тротуаров. Обновление коснется двора,  расположенного между домами №№ 6,8, 10 на улице  Мира и дома №12 по улице имени В.И. Ленина. Второй двор находится между домом № 10 по  проспекту им. В.И. Ленина, домами №11 и 13 по улице  Советской, и №3 и 5 по Аллее Героев. Третий расположен между домами: №19, 19а, 21,  23 по улице 7-ая Гвардейская и домами №6, 8, 10, по улице  Коммунальной. Четвертый: дом №22 по улице Советской и домами № 19 и 23 по улице имени Маршала Чуйкова. Пятый двор  - дома  №8, 8а по улице Порт-Саида,  № 22, 22а по проспекту имени В.И. Ленина и дом №7 по улице Гагарина.
Правда,  еще предстоит определить фирму, которая поставит во дворах новые лавочки, урны, детские игровые комплексы, баскетбольные и волейбольные площадки, камеры видеонаблюдения, а также приведет в порядок наружное освещение и ливневую канализацию.  
Всего в Центральном районе должны быть уложены более 24 тысяч квадратных метров  новых дорог и тротуаров. Обновят их также во дворах Ворошиловского, Кировского, Краснооктябрьского и Советского районов. Аукционы на выполнение работ уже объявлены.
Отметим, что МБУ “Северное” в основном занимается реконструкцией, содержанием городских автодорог и магистралей, есть у учреждения  собственный асфальтобетонный завод. 

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