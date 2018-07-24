В Волгограде пять дворов в центре благоустроят дорожники





Аукцион на заключение контракта по благоустройству пяти дворов в Центральном районе выиграло МБУ “Северное”. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе городской администрации, муниципальному предприятию предстоит обновить во дворах дорожное покрытие основных проездов, разъездных площадок, пешеходных дорожек и тротуаров. Обновление коснется двора, расположенного между домами №№ 6,8, 10 на улице Мира и дома №12 по улице имени В.И. Ленина. Второй двор находится между домом № 10 по проспекту им. В.И. Ленина, домами №11 и 13 по улице Советской, и №3 и 5 по Аллее Героев. Третий расположен между домами: №19, 19а, 21, 23 по улице 7-ая Гвардейская и домами №6, 8, 10, по улице Коммунальной. Четвертый: дом №22 по улице Советской и домами № 19 и 23 по улице имени Маршала Чуйкова. Пятый двор - дома №8, 8а по улице Порт-Саида, № 22, 22а по проспекту имени В.И. Ленина и дом №7 по улице Гагарина.

Правда, еще предстоит определить фирму, которая поставит во дворах новые лавочки, урны, детские игровые комплексы, баскетбольные и волейбольные площадки, камеры видеонаблюдения, а также приведет в порядок наружное освещение и ливневую канализацию.

Всего в Центральном районе должны быть уложены более 24 тысяч квадратных метров новых дорог и тротуаров. Обновят их также во дворах Ворошиловского, Кировского, Краснооктябрьского и Советского районов. Аукционы на выполнение работ уже объявлены.

Отметим, что МБУ “Северное” в основном занимается реконструкцией, содержанием городских автодорог и магистралей, есть у учреждения собственный асфальтобетонный завод.



