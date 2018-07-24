



В облсовпрофе подготовили лозунги для акции протеста против повышения пенсионного возраста. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, участники выйдут с плакатами следующего содержания: «Без роста зарплат не может быть роста пенсий!»; «Ввести страхование от безработицы»; «Новые рабочие места с достойной зарплатой!»; «Единый Пенсионный закон, одинаковый для всех!»; «НЕТ - росту пенсионного возраста!»; «Пенсионные правила - не менять каждые три года!»; «Конвенцию 102 Международной организации труда – в действие!». Напомним, на этой неделе в Волгоградской области пройдут три митинга против повышения пенсионного возраста. Профсоюзы будут митинговать 26 июля около здания «Царицынской оперы» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Акция начнется в 16-00, под "закат" рабочего времени. 27 июля волжские коммунисты проведут сход в Волжском на площади Ленина. Сюда к шести часам вечера зовут несогласных с планами по повышению пенсионного возраста. В субботу около той же «Царицынской оперы» состоится митинг, который организует Сталинградский обком КПРФ. Начало акции – в 10-00.

Напомним, депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за внесение изменений в закон о пенсионном обеспечении, согласно которому пенсии «светят» мужчинам лишь до достижении ими 65 лет, а женщинам – до 63 лет. Высказался по больному для многих россиян вопросу и президент России Владимир Путин. Он отметил: «Когда меня спрашивали и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится».

В то же время Владимир Путин отметил, что при подготовке соответствующей реформы правительству необходимо опираться на экспертные экономические оценки. Президент также заверил, что окончательного решения по вопросу пенсионной реформы пока нет: необходимо выслушать все мнения, за исключением тех, которые пытаются пиариться на этой теме.



