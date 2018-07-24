Главу Волжского помогут выбрать чиновники администрации Волгоградской области

Политика 24.07.2018 16:55
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24.07.2018 16:55
Доукомплектована конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы городского округа город Волжский. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжской городской думе, постановлением и.о. губернатора Волгоградской области Евгения Харичкина назначены еще четверо «недостающих» членов конкурсной комиссии:
Павел Андреев, начальник отдела государственного строительства государственно-правового управления аппарата губернатора Волгоградской области; Александр Вязьмин,заместитель председателя Общественной палаты Волгоградской области (по согласованию); Владимир Марченко, председатель комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области; Михаил Рогозин, депутат Волгоградской областной думы (по согласованию). Напомним, ранее Волжская городская дума объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа – город Волжский Волгоградской области. Также были назначены четверо членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов: Виктор Каблов - заведующий кафедрой ВТПЭ Волжского политехнического института (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический университет», доктор технических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области (по согласованию); Андрей Попов - управляющий делами администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области (по согласованию); Александр Рожнов – председатель Общественной палаты городского округа – город Волжский Волгоградской области, заместитель председателя Волжской городской организации «Клуб первостроителей» г. Волжского, первостроитель города Волжского (по согласованию); Галина Ушамирская - ректор муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права», доктор социологических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, депутат Волжской городской думы Волгоградской области (по согласованию). Теперь члены комиссии должны провести первое заседание, на котором изберут из своего состава председателя комиссии, его заместителя и секретаря конкурсной комиссии. Затем будет объявлено о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа город Волжский, а утверждать нового главу будет уже новый состав Волжской городской думы.
Между тем, Игорь Воронин, полномочия которого заканчиваются в этом году, станет последним мэром, избранным жителями. Теперь управлять городом-спутником будет сити-менеджер. Такие изменения связаны с принятым 5 лет назад региональным законом, который отменил прямые выборы. Полномочия главы администрации перейдут к сити-менеджеру, которого должна будет выбрать гордума. Однако, сначала кандидаты в сити-менеджеры должен будет пройти отбор конкурсной комиссии. Между тем, по сведениям информагентства, Игорь Воронин может баллотироваться на должность сити-менеджера.
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