Аналитика

В Волгограде подешевел дорогой бензин

Аналитика 24.07.2018 14:05
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24.07.2018 14:05


Снижение средних  цен на две марки бензина зафиксировал Волгоградстат по итогам статистического еженедельного наблюдения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, бензин марки АИ-95 подешевел на 0,94% и стоит теперь 45,51 рубль за литр, а бензин марки АИ-98 потерял в цене 1,88% (50,50 рублей за литр). При этом стоимость бензина АИ-92 осталась прежней – 42,17 руб. за литр. Неизменной осталась и цена дизельного топлива – 43,94 рубля за литр. 

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