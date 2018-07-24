В Волгограде подешевел дорогой бензин

Аналитика 24.07.2018 14:05
2554 2
24.07.2018 14:05
Снижение средних цен на две марки бензина зафиксировал Волгоградстат по итогам статистического еженедельного наблюдения. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, так, бензин марки АИ-95 подешевел на 0,94% и стоит теперь 45,51 рубль за литр, а бензин марки АИ-98 потерял в цене 1,88% (50,50 рублей за литр). При этом стоимость бензина АИ-92 осталась прежней – 42,17 руб. за литр. Неизменной осталась и цена дизельного топлива – 43,94 рубля за литр.
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 20:00
24617 6
20.07.2018 20:01
20789 16
10.07.2018 20:02
20465 5
«Высота 102 ТВ»: Доблестные строители не спешат назвать причины хлипкости склонов у «Волгоград Арены»23.07.2018 19:57
В Волгоградской области зарплаты растут, а доходы граждан уменьшаются23.07.2018 14:26
Волгоградстат: Население Волгоградской области сократилось23.07.2018 13:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде природа ополчилась на наследие чемпионата мира20.07.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: Все депутаты-единороссы от Волгоградской области проголосовали в Госдуме за пенсионную реформу19.07.2018 20:02
Досуг, спорт и физкультура интересуют волгоградцев меньше всего19.07.2018 10:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде противников пенсионной реформы отправили митинговать подальше от центра18.07.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде УК просят пинка за протекшие во время ливня крыши17.07.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дождь не дал администрации расслабиться после ЧМ16.07.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде сына экс-депутата приговорили к реальному сроку за взятку13.07.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Высокий уровень воды в Волге мешает мэрии Волгограда официально открыть пляжи12.07.2018 20:09
Полмиллиона жителей Волгоградской области получают чуть больше 500 рублей соцвыплат на ЖКХ12.07.2018 09:58
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде опытные депутаты хотят снова «вляпаться во власть»11.07.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде с молотка распродают имущество торговой сети «МАН»10.07.2018 20:02
Эксперты: В Волгоградской области уклонились от содержательной реакции на пенсионную реформу10.07.2018 11:09
Реклама