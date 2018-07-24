Общество

В поселке Селезневка в Волгограде ищут хозяев "обезглавленных" люков

Общество 24.07.2018 14:08
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24.07.2018 14:08


Рабочие компании «Концессии водоснабжения» накрыли крышками пять люков, которые были «обезглавлены» около двух недель назад неизвестными злоумышленниками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессий», безопасными стали люки, которые расположены на территории, находящейся в зоне ответственности компании. «Остальные люки, оставшиеся без крышек, являются абонентскими – то есть у них есть своих хозяева, частные лица, - пояснили в пресс-службе. – Заставить их владельцев закрыть опасные провалы мы не можем». 
Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что около двух десятков крышек водопроводных люков бесследно пропали в поселке Селезневка Тракторозаводского района на улице Костычева, По словам местных жителей, их похищали  по ночам на протяжении последних полутора-двух недель.  При этом на таинственных собирателей металла не реагировали даже дворовые собаки, обычно оповещающие хозяев обо всех непрошеных гостях. Нетронутыми металлические крышки оказались лишь у тех домов, хозяева которых установили системы видеонаблюдения. Есть сведения, что похитители передвигаются на старом отечественном авто. Жители поселка вынуждены закрывать горловины колодцев подручными средствами, чтобы в них не провалились прохожие или не повредили свой транспорт автомобилисты. Расследованием обстоятельств похищения крышек занимаются правоохранители. 
 

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