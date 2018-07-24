В поселке Селезневка в Волгограде ищут хозяев "обезглавленных" люков





Рабочие компании «Концессии водоснабжения» накрыли крышками пять люков, которые были «обезглавлены» около двух недель назад неизвестными злоумышленниками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Концессий», безопасными стали люки, которые расположены на территории, находящейся в зоне ответственности компании. «Остальные люки, оставшиеся без крышек, являются абонентскими – то есть у них есть своих хозяева, частные лица, - пояснили в пресс-службе. – Заставить их владельцев закрыть опасные провалы мы не можем».

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что около двух десятков крышек водопроводных люков бесследно пропали в поселке Селезневка Тракторозаводского района на улице Костычева, По словам местных жителей, их похищали по ночам на протяжении последних полутора-двух недель. При этом на таинственных собирателей металла не реагировали даже дворовые собаки, обычно оповещающие хозяев обо всех непрошеных гостях. Нетронутыми металлические крышки оказались лишь у тех домов, хозяева которых установили системы видеонаблюдения. Есть сведения, что похитители передвигаются на старом отечественном авто. Жители поселка вынуждены закрывать горловины колодцев подручными средствами, чтобы в них не провалились прохожие или не повредили свой транспорт автомобилисты. Расследованием обстоятельств похищения крышек занимаются правоохранители.



