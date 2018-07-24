Алиментщика из Волгоградской области обязали отработать взятку













К двум годам и одному месяца условного заключения за неуплату алиментов и попытку подкупа пристава приговорили сегодня жителя Палласовского района Ивана Пенского. Как рассказали ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, с 2004 года мужчина задолжал алиментов более чем на 200 тысяч рублей. За невыплату положенных ребенку денег в августе прошлого года его привлекли к административной ответственности. Пенский сделал несколько денежных переводов и продолжил уклоняться от соблюдения родительских обязанностей. Его вызвали в районный отдел приставов. Волгоградец решил избежать уголовной ответственности и “замять” дело. Для этого он решил подкупить старшего судебного пристава 10 тысячами рублей и бутылкой коньяка. Но сотрудник УФССП от взятки отказался и заявил о попытке дачи взятки в правоохранительные органы.

Пенский признал свою вину и Палласовский районный суд приговорил его 9 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка условно и штрафу в 12 тысяч рублей. Не согласившись с мягким приговором, прокуратура обжаловала его. Областной суд также назначил условное наказание, но теперь, если мужчина продолжит уклоняться от алиментов, то его ждет отправка в исправительную колонию общего режима.



