



Члены общественной палаты Городищенского района в количестве 30 человек обратились к председателю ТИК района Елене Шишлянниковой с заявлением дать разъяснение по процедуре организации голосования на отзыв депутатов, голосующих против воли избирателей. Как говорится в письме, « …в связи с многочисленными обращениями жителей района, связанными с поддержкой депутатами планов правительства по повышению пенсионного возраста».

Председатель палаты Николай Чеботков заявил ИА «Высота 102», что все члены палаты единогласно решили не поддерживать изменения в законопроект об увеличении пенсионного возраста для мужчин вместо 60 лет до 65 лет, а женщинам вместо 55 лет до 63 лет.

«Повышение возраста выхода на пенсию для мужчин в 65 и для женщин в 63 года означает фактический отказ государства от пенсионных социальных обязательств перед трудящимися гражданами, - говорит Чеботков от имени всех членов палаты. - В настоящее время пенсионный фонд пополняется за счет доходов мало оплачиваемых категорий работников, а богатые фактически не платят взносы со своих доходов. При этом около 30 млн. трудоспособного населения находится в «чёрном» и «сером» секторах экономики и с их доходов так же не уплачиваются взносы. Именно эти две причины формируют дефицит бюджета ПФ РФ. Прежним составом правительства РФ майский указ Президента о создании 25 млн рабочих мест не реализован в полном объеме. А принятие этого закона только повысит уровень безработицы в России. Предложенный правительством РФ план прямо противоречит закону о «праве на труд и на отдых» Конституции РФ. Изменить данный закон можно только на основании всероссийского референдума, несвоевременность и спешка при принятии этого закона очевидна».

По его словам, многих жителей района «крайне возмутило, что депутаты Госдумы по их округу и списку – Владимир Плотников, Евгений Москвичев, Александр Носов и другие проголосовали «за» изменение пенсионного возраста без предварительного обсуждения с гражданами».

Более того, как говорит Чеботков, жители Городищенского района узнали из пресс-релиза волгоградской облдумы , что Александр Носов во время встреч в ходе региональной недели с коллективами шести сельскохозяйственных предприятий Городищенского, Иловлинского и Еланского районов Волгоградской области, а также с журналистами районной газеты «Еланские вести» агитировал за повышение пенсионного возраста.



