На севере Волгограда маршрутка врезалась в столб

Происшествия 24.07.2018 11:43
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24.07.2018 11:43
Авария с участием маршрутки 46 С произошла в Тракторозаводском районе Волгограда. Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, в районе поселка Горный микроавтобус "Mercedes" врезался в световую опору. Обошлось без жертв, однако при столкновении одна пассажирка получила травму ноги , а еще несколько пассажиров ударились головой. По словам очевидцев, авария случилась, когда водитель передавал сдачу и задел руль. “У девушки которая сидела рядом с дверью, похоже сломана нога. Еще у троих мужчин я увидела кровь на лице”, - рассказала пассажирка Татьяна Смирнова.
Информация о случившемся уточняется.
Фото: Татьяна Смирнова
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