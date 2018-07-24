Происшествия

На севере Волгограда маршрутка врезалась в столб

Происшествия 24.07.2018 11:43
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24.07.2018 11:43


Авария с участием маршрутки 46 С произошла в Тракторозаводском районе Волгограда. Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, в районе поселка Горный микроавтобус "Mercedes" врезался в световую опору. Обошлось без жертв, однако при столкновении одна пассажирка получила травму ноги , а еще несколько пассажиров ударились головой. По словам очевидцев, авария случилась, когда водитель передавал сдачу и задел руль. “У девушки которая сидела рядом с дверью, похоже сломана нога. Еще у троих мужчин я увидела кровь на лице”, - рассказала пассажирка Татьяна Смирнова. 
Информация о случившемся уточняется. 
Фото: Татьяна Смирнова

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