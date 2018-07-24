В Волгоградской области представительница слабого пола установила "рекорд" по сумме накопленных штрафов
Общество 24.07.2018 11:35
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24.07.2018 11:35
Жительница Камышина задолжала штрафов ГИБДД на общую сумму более 600 тысяч рублей, но оплачивать не спешила. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, известно, что за гражданкой числится легковой автомобиль марки «Volkswagen» и два пассажирских микроавтобуса. Однако, находясь на личном приеме у судебного пристава-исполнителя, она заявила, что не располагает данной суммой и оплатить сразу долг не может, добровольно предоставить имущество для дальнейшей реализации и погашения долга также отказалась, хотя приехала к приставам на своем автомобиле. Однако в машине находился супруг должницы, который, поняв, что происходит, сразу же скрылся. Тем не менее, благодаря тесному сотрудничеству с ГИБДД УМВД России по Волгоградской области по выявлению должников-автомобилистов, все данные автотранспортного средства гражданки незамедлительно были переданы на пост ГАИ, где она и была задержана. В присутствие понятых был составлен акт описи и ареста имущества. У должницы еще 10 дней, чтобы погасить задолженность и вернуть свой автомобиль.
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