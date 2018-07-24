Депутаты Волгоградской облдумы посещают детские лагеря и остаются довольны, в отличие от активистов ОНФ
Общество 24.07.2018 13:00
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24.07.2018 13:00
«Депутаты Волгоградской областной думы проводят в настоящее время инспекцию детских оздоровительных лагерей, и летние отпуска не стали тому помехой». Так оптимистично рассказывает пресс-служба заксобрания о посещении депутатом Михаилом Рогозиным муниципального детского лагеря «Орленок» Палласовского района. Особое внимание, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-релиз, парламентарий «уделил широкому спектру вопросов безопасности: противопожарной, санитарной, противоэпидемиологической» и, судя по всему, увиденным остался доволен. Впрочем, признал, что, «…тем не менее, возраст лагеря говорит сам за себя. Нужен еще один корпус, так как лагерь уже не соответствует потребностям района. Назрела необходимость в многофункциональной спортивной площадке».
Между тем, ни о каких рабочих поездках других депутатов речи в данном сообщении пресс-службы облдумы больше не идет. Подчеркивается только, что «будет создан реестр детских лагерей, определены базовые моменты для дальнейшего развития в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, …чтобы не осталось ни одной неучтенной проблемы».
Однако проблем в детских оздоровительных лагерях более чем достаточно. Редакция рассказывала об этом в материале «Заброшенный рай: Детские лагеря Волгоградской области мечтают о комфортной жизни». Активисты ОНФ посетили более десятка детских лагерей и пришли к неутешительному выводу: инфраструктура и материально-техническая база лагерей, бытовых условий санитарных помещений и благоустройства территорий в ужасающем состоянии и мало что изменилось с прошлого года. По словам члена региональной ревизионной комиссии ОНФ в Волгоградской области Ольги Литвиненко, «из-за старой инфраструктуры лагеря не загружены полностью, в некоторых не открываются целые смены, принять ребенка-инвалида не может ни один лагерь. Проблемы системные, и вопросы сохранения и развития лагерей не решаются должным образом. Механизм государственно-частного партнерства в сфере детского отдыха в регионе вообще не реализован».
Однако пресс-служба рапортует: «Мониторинг состояния лагерей будет проводиться до конца летней оздоровительной кампании текущего года, а с наступлением лета-2019 продолжится по «накопительному» принципу».
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