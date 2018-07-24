В Волгограде Центральную набережную «взломали» деликатно

Общество 24.07.2018 10:44
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24.07.2018 10:44
Ход реконструкции Центральной набережной проинспектировали сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», после окончания чемпионата мира по футболу и работы площадки фестиваля болельщиков, работы здесь снова возобновились и перешли в активную фазу. Волгоградцам осталось не так долго ждать, чтобы в городе появился еще один благоустроенный уголок отдыха – первый этап реконструкции планируется закончить к концу этого года.
При этом восстановление Центральной набережной будет идти, как выразились проектировщики, деликатно: то есть будет сохранен исторический профиль этой части города, однако добавлены современные элементы. Так, здесь установят сухой фонтан, появятся зоны современных скульптур, велогородок, велодорожки, площадка для скейтборда и городских субкультур, оригинальные элементы дизайна. По словам главы региона Андрея Бочарова, реконструкция Центральной набережной станет лишь этапом преображения центра города: на очереди – площадь Павших борцов, Аллея Героев.
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