Общество

В Волгограде УК оштрафовали за мутную воду

Общество 24.07.2018 08:42
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24.07.2018 08:42


Двадцать тысяч рублей заплатит ООО «Управляющая компания Ворошиловского района» за подачу горячей воды воды в один из домов ТСЖ «Лавочкина, 10а», которая не соответствует санитарным нормам. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, анализ подаваемой воды показал, что в ней превышено содержание железа, кроме того, она не соответствует нормам по цветности  и мутности. Суд Центрального района  Волгограда нашел  в действиях коммунальщиков, которые не обеспечили потребителей качественной живительной влаги, состав административного правонарушениях. 

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