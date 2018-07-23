В Волгоградской области ожидается ветреный и дождливый вечер





Приближающийся вечер отметится в регионе грозами и шквалистым ветром. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС. Ухудшение погоды ожидается уже в течение ближайших часов. Местами в Волгоградской области возможны ливни с грозой, градом, шквалистым ветром порывами до 20-25 м/с. Ненастная погода, возможно, сохранится и завтра.

Спасатели советуют жителям региона оставлять машины вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Тем, кого непогода застигла на открытой местности, стоит обходить шаткие строения и малоукреплённые конструкции, а лучше всего укрыться в капитальных строениях. Тем, кто находится в помещении, нужно плотно закрыть окна и форточки.