Спорт

Боксер из Волгограда в третий раз стал чемпионом Армии России

Спорт 24.07.2018 04:26
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24.07.2018 04:26


Волгоградец Артём Сусленков занял первое место на чемпионате Вооруженных Сил России по боксу. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в Волгоградской областной федерации бокса. В соревнованиях, прошедших в Рязани, приняли участие около полутора сотен военных спортсменов со всей страны. Среди них было немало мастеров спорта  России и международного класса. В прошлом году Артём и сам  получил звание  мастера спорта международного класса. Выступая на нынешних соревнованиях в категории свыше 91 килограмма, он за неделю провел три боя и одержал три победы.  Отметим, что обладателем “золота” всероссийского армейского чемпионата он становится уже в третий раз. Артем тренируется под руководством волгоградских тренеров - мастеров спорта Алексея Старцева и Сергея Багдасаряна. 

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