



Пожилая жительница Волгоградской области и ее внук подозреваются в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по области Наталия Куницкая, по данным следствия, в декабре 2015 года администрация Палласовского района подписала с одной фирмой муниципальный контракт более чем на 250 миллионов рублей на постройку школы в посёлке Красный Октябрь. Авторский надзор за ходом строительства был поручен обществу с ограниченной ответственностью, директором которого была пенсионерка.

В конце марта этого года женщина и ее внук пригласили директора подрядной организации на встречу. Они рассказали ему о том, что, якобы, у правоохранительных органов есть сведения о мошенничестве, совершенном стройфирмой при возведении школы. А также предупредили, что вскоре будет возбуждено уголовное дело. В то же время 33-летний внук за три миллиона рублей предложил “замять” дело. Деньги, по его словам, он должен был передать правоохранителям за отказ от возбуждения уголовного дела.

30 марта пенсионерку и её внука задержали после передачи денег оперативники УФСБ России по Волгоградской области и подразделения собственной безопасности регионального Главка МВД.

Следователи выяснили, что три миллиона злоумышленники собирались просто присвоить. Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения.