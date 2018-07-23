«Высота 102 ТВ»: Доблестные строители не спешат назвать причины хлипкости склонов у «Волгоград Арены»





Смотрите сегодня в программе: трагедия на Волжском судоремонтно-судостроительном заводе - в результате мощного взрыва погибли люди. И снова воскресный дождь с последствиями: волгоградец с двумя детьми едва не утонул в яме на новой дороге. По реке плывет кирпич: в результате грозы и ливня в Волгограде «Красные казармы» лишились части капитального забора. Нулевую продольную в Волгограде снова перекрывали из-за осадков: а доблестные строители не торопятся назвать причины хлипкости склонов. Ежегодное чудо: в Волго - Ахтубинской пойме наступила пора цветения лотосов.





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