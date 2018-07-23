На севере Волгограда бесшумно «испаряются» крышки люков

Общество 23.07.2018 17:16
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23.07.2018 17:16
Около двух десятков крышек водопроводных люков бесследно пропали в Тракторозаводском районе на улице Костычева, сообщает ИА “Высота 102”. По словам местных жителей, их похищали по ночам на протяжении последних полутора-двух недель. При этом на таинственных собирателей металла не реагировали даже дворовые собаки, обычно оповещающие хозяев обо всех непрошеных гостях. Нетронутыми металлические крышки оказались лишь у тех домов, хозяева которых установили системы видеонаблюдения. Есть сведения, что похитители передвигаются на старом отечественном авто.
По словам местных жителей, горводоканал предлагает им покупать новые крышки за свой счет. Но для многих из них стоимость слишком высока. Так что пока волгоградцы импровизируют и закрывают горловины колодцев подручными средствами, чтобы в них не провалились прохожие или не повредили свой транспорт автомобилисты. Между тем, в компании "Концессии водоснабжения" пояснили, что в курсе сложившейся ситуации, расследованием сейчас занимаются правоохранители. "Пока, к сожалению, у нас нет такого количества свободных крышек, но проблему будем решать, - заявили здесь. - На нашей территории со временем установим новые крышки, хотя вряд ли это будет так быстро. Если люки находятся на частных участках, будем проводить стандартную процедуру по обязанию собственников закрыть опасные провалы".
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