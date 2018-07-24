Общество

За Волгоградом в природном парке полиция не услышала звуки распила

Общество 24.07.2018 09:42
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24.07.2018 09:42






Отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного предпринимательства пришел из полиции в администрацию Среднеахтубинского района. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в органе местного самоуправления, который стал инициатором разбирательства. Чиновники заподозрили собственника земельного участка, выделенного под индивидуальную жилую застройку, в том, что он открыл подпольный столярный цех на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма". Жители поселка Маслово не раз видели, как на территорию объекта в огромном количестве завозятся доски, и слышали громкий характерный шум обработки древесины. Размещенный на заборе рекламный баннер с надписью «Изделия из дерева любой сложности» только укреплял подозрения местных чиновников. Понять обеспокоенность районной власти вопросом легализации серого бизнеса можно. Наполняемость местной казны напрямую зависит от того, платят ли предприниматели налоги. 
Свой эксперимент провел и корреспондент нформагентства, позвонив под видом покупателя по  телефону с рекламной растяжки. В итоге журналист убедился в том, что контора готова выполнить любой каприз за наши деньги и даже предоставить квитанции об оплате от некоего ООО. Аудиозапись звонка в столярную мастерскую и видеоъемку местности «Высота 102» опубликовала  в начале июня. Буквально на следующий день после этого рекламный баннер с забора исчез. Тем не менее, на сайте столярной мастерской по-прежнему в качестве контакта указан адрес: п.Маслово, переулок Глухой, 1.
Между тем, в постановлении районного отдела МВД об отказе в возбуждении уголовного дела говорится, что на момент проверки фактическая деятельность на данном объекте не осуществлялась, так как  собственник не получил документы в налоговом органе. «Факты реализации не установлены», - указано в документе. 
В похожей ситуации, когда увиденное не сооветствует тому, что написано в документах, оказались и жители поселка Рыбачий все того же Среднеахтубинского района. Информагентство отслеживает резонансную историю с возведением в жилом секторе странных сооружений промышленного типа. По словам жильцов, рядом с их домами может появиться цех для хранения мороженого. После того, как граждане забили тревогу, администрация района признала объект самостроем и обратилась в суд с требованием снести его.   Суд принял обеспечительные меры в виде временного запрета на ведение строительства. Однако и по сей день жители близлежащих домов наблюдают за тем, как на территорию цеха приезжают  фуры и что-то разгружают. Администрация района от  ситуации дистанцировалась: все вопросы предлагается адресовать судебным приставам, возбудившим исполнительное производство.
Как поведет себя орган местного самоуправления в ситуации со столярной мастерской в Маслово – пока неизвестно.  Администрация имеет право обжаловать постановление об  отказе в возбуждении уголовного дела в прокуратуре и суде.

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