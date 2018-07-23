Губернатор Волгоградской области оценил местные кадры





Высоко оценил управленческую работу главы администрации Волгограда Виталия Лихачева губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Как сообщили ИА «Высота 102» в аппарате главы региона, добрые слова в адрес Лихачева прозвучали из уст губернатора на одном из совещаний в администрации Волгоградской области. Речь шла не только о работе градоначальника Волгограда по реализации инфраструктурных проектов, региональных программ, но и в условиях природных катаклизмов в виде сильнейших ливней, обрушившихся на город в последние дни. По сведениям информагентства, координировал действия команды мэрии Волгограда губернатор, который в Москве проводил ряд важных встреч с федеральными чиновниками. Так, Андрей Бочаров принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, где председательствовал заместитель премьер-министра России Виталий Мутко. Также состоялась встреча Андрея Бочарова с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а уже через несколько дней после нее в Жирновском районе Волгоградской области открылся новый завод по производству пропана-бутана, который обеспечил высокопроизводительными рабочими местами 150 человек. К слову, предприятие «Газнефтесервис» получило федеральную и региональную поддержку по результатам конкурсного отбора, который проводило министерство промышленности и торговли РФ.

В эти же дни в результате контактов губернатора Волгоградской области с Госдумой были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к проведению межпарламентской комиссии с Ираном в сентябре этого года в Волгограде. По приглашению главы государства Андрей Бочаров побывал в Калининграде, где Владимир Путин провел совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018». Там рассматривался и вопрос дальнейшего использования наследия Чемпионата мира по футболу.

Одновременно глава региона, находясь в Москве, держал связь с городским штабом. После объявления ЧС он провел встречу с руководством компании «Стройтрансгаз», которая ответственна за "Волгоград-Арену" и прилегающую к стадиону территорию.

Виталий Лихачев в Волгограде в эти напряженные для города-героя дни, как говорится, работал «на земле», и, по мнению Андрея Бочарова, городские власти под его руководством не допустили негативного развития событий после возникновения чрезвычайной ситуации и в кратчайшие сроки наладили жизнь мегаполиса.

По словам Андрея Бочарова, именно из компетентных местных кадров, хороших организаторов и управленцев, которые не боятся брать ответственность на себя и которые зарекомендовали себя и в повседневной работе, и в условиях чрезвычайных ситуаций, нужно готовить кадровый резерв для решения задач на региональном уровне. «Нужно учить управлять и принимать решения», - высказался глава региона. Своеобразной школой для будущих управленческих кадров губернатор считает и общественные советы, которые созданы и успешно работают при органах исполнительной власти региона. При этом необходимый опыт некоторые руководители уже получили при реализации ответственных проектов. Например, с задачей справились руководители Камышина при подготовке мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения Алексея Маресьева, 75-летия со дня соединения фронтов в Калаче-на-Дону, а также при подготовке 400-летия образования Урюпинска. Такие кадры, по мнению губернатора, должны привлекаться и для решения более глобальных задач.

