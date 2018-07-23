



Убитые горем родственники погибших прошли тяжелую процедуру опознания тел своих близких, которые стали жертвами сегодняшнего ЧП на Волжском судоремонтно-судостроительном заводе. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», за пределы проходной вышел заместитель генерального директора завода Федор Дудкин, который выразил соболезнования семьям погибших, пообещав оказать им необходимую помощь, и в то же время – полное недоумение по поводу причин произошедшего. «Работы на барже уже завершались, оставалась покраска, - рассказал он. – Должны были сделать это еще в пятницу, однако из-за дождя работы перенесли на понедельник. Мы не понимаем, что там могло произойти». Между тем, отец погибшего 22-летнего парня, Евгения Зверева, напомнил заместителю генерального директора, что несчастные случаи, которые приводили к травмированию рабочих, на заводе происходят уже не первый раз. «Знаю, что говорю, сам здесь работал», - пояснил он.

Напомним, трагедия произошла сегодня в 8-30 на территории Волжского судостроительно-судоремонтного завода на несудоходной барже №3109. Трое человек погибли, четверо получили травмы и ожоги. По предварительной версии, взорвалась газо-воздушная смесь при производстве ремонтных работ по внутренних помещениях баржи. На месте происшествия работают следователи. Компания "Объединенные Верфи Вега", в состав которой входит Волжский судоремонтно-судостроительный завод, принадлежит семье депутата Волжской городской думы Владимиру Глухову.



