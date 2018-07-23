В Волгограде нашли тело утонувшего парня

Происшествия 23.07.2018 14:49
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23.07.2018 14:49
Сегодня в Кировском районе Волгограда нашли тело утонувшего молодого человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственном отделе Кировского района СУ СК по Волгоградской области, мужчина утонул 20 июля, когда пошел купаться на Волгу в Советском районе Волгограда. Он уже опознан. Причины трагедии выясняются.
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