Происшествия

В Волгограде нашли тело утонувшего парня

Происшествия 23.07.2018 14:49
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23.07.2018 14:49


Сегодня в Кировском районе  Волгограда нашли тело утонувшего молодого человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в следственном отделе Кировского района СУ СК по Волгоградской области, мужчина утонул 20 июля, когда пошел купаться на Волгу в Советском районе Волгограда. Он уже опознан. Причины трагедии выясняются. 

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