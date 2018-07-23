Общество 23.07.2018 13:46
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23.07.2018 13:46
Только что на территорию Волжского судостроительно-судоремонтного завода, где сегодня произошел взрыв газа, прибыли родственники погибших. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», также сюда приехали спецавтомобили для перевозки тел. Напомним, трагедия произошла сегодня в 8-30 на территории Волжского судостроительно-судоремонтного завода на несудоходной барже №3109. Трое рабочих погибли, четверо получили травмы и ожоги, пострадавшие госпитализированы в больницу №25 в Волгоград. По предварительной версии, взорвалась газо-воздушная смесь при производстве ремонтных работ по внутренних помещениях баржи. Волжский завод входит в компанию «Объединенные Верфи Вега», которая принадлежит семье депутата Волжской городской думы Владимиру Глухову.
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