



В январе - мае 2018 г. объем денежных доходов населения области, по оценке Волгоградсата увеличился на 2 млрд и сложился в размере 253,5 млрд. рублей, тогда как в январе - мае 2017 года денежные доходы населения области составили 251,5 млрд рублей. Рост доходов, как считают в Волгоградстате, - сообщает ИА «Высота 102», произошел из-за выделенной из федерального бюджета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей. При этом от общего объема денежных доходов волгоградцы потратили 213,1 млрд. рублей (84,1% ) на покупку товаров и оплату в январе - мае 2018 г.

Однако реальные располагаемые денежные доходы по оценке специалистов ведомства, в январе – мае 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года без учета единовременных выплат в 2017 уменьшились на 1,5%, с учетом выплат сократились на 3,3%.

Вместе с тем среднемесячная начисленная заработная плата за январь-май 2018 г. составила 29 тыс. 365 рублей и увеличилась по сравнению с январем-маем 2017 г. на 10,4%.



