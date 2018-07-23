ЧП с тремя погибшими на барже под Волгоградом случилось на семейных верфях депутата





Взрыв газа на несудоходной барже в Волжском произошел на территории компании «Объединенные Верфи Вега», к которой имеет отношение семья депутата Волжской городской думы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт компании, в ООО «Объединенные Верфи Вега» входят три судоремонтно-судостроительных завода, расположенных в Балаково, Ахтубинске и Волжском. Председателем общего собрания акционеров общества является Владимир Глухов, депутат Волжской городской думы, а также – председатель Волжской торгово-промышленной палаты. Гендиректором общества на сайте компании значится Елена Майер, которая, по некоторым данным, является дочерью Владимира Глухова. Также среди заместителей генерального директора указаны Татьяна Глухова и Павел Глухов.

Напомним, трагедия произошла сегодня в 8-30 на территории Волжского судостроительно-судоремонтного завода на несудоходной барже №3109. Трое человек погибли, четверо получили травмы и ожоги. По предварительной версии, взорвалась газо-воздушная смесь при производстве ремонтных работ по внутренних помещениях баржи.



