Аналитика

Волгоградстат: Население Волгоградской области сократилось

Аналитика 23.07.2018 13:10
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23.07.2018 13:10


Численность постоянного населения Волгоградской области по состоянию на 1 июня 2018 года уменьшилась за период с начала года на 7,8 тыс. человек и составила 2 млн 513,4 тыс. Об этом говорится в опубликованном Волгоградстатом   докладе о социально-экономическом положении  региона  за  январь-июнь  2018 года. 
Если за январь-май 2017 года число родившихся  составило 9 тыс. 899 человек, то в этом году младенцев родилось на 643 меньше и составило 9 тыс. 256. Вместе с тем, как говорится в докладе, количество смертей за первые 5 месяцев текущего года уменьшилось по сравнению с этим же периодом прошлого  на 145 человек: всего за январь-май 2018 года умерло 14 тыс. 421 волгоградец.  Из них количество детей  в возрасте до 1 года составило  49, тогда как за этот же период прошлого года умерших младенцев было  на 7 человек меньше.


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