



На начавшемся сегодня судебном процессе по делу об убийстве бизнесмена Сергея Брудного озвучена версия совершенного преступления. На скамье подсудимых, напомним, находится Александр Геберт, которого подозревают в подстрекательстве к организации убийства бизнесмена. Как стало известно ИА «Высота 102», в частности, выяснилось, что Геберт поначалу склонил своего знакомого Темирханава к убийству изветного в определенных кругах Евгения Молодцова. В ноябре 2013 года Темирханов, в свою очередь, предложил своему знакомому совершить убийство Молодцова за 1000000 руб. Знакомый согласился. Темирханов встретился с Гебертом, который передал ему фото Молодцова и 70000 рублей на расходы. На эти деньги Темирханов и его знакомый купили подержанное авто и стали следить за образом жизни Молодцова. Миллион рублей Темирханову и его знакомому должны были передать Геберт и некий Махмудов.

Однако в марте 2014 года Геберт и Махмудов решили отказаться от убийства Молодцова, сообщив подельникам о новом поручении - убийстве Брудного, который попал под наблюдение Темирханова и его сообщника – Александрова.

В апреле 2014 года Александров сообщил, что не сможет самостоятельно справиться с поручением и убить Брудного. Тогда Темирханов съездил в Чечню и привлек для убийства своего знакомого Баталова.

Троица сняла квартиру и продолжила следить за Брудным, а Баталов получил от Темирханова оружие.

21 мая 2014 года Александров и Баталов выехали с ул. Шекснинской на «десятке» на улицу Чуйкова и припарковали авто недалеко от кафе «Маруся». И тут к «работе» приступил киллер. Баталов, заметив движение Брудного в сторону машины, произвел один прицельный выстрел в последнего, тяжело ранив в область грудной клетки справа, а также ранив этим же выстрелом находившегося рядом Ремизова. Александров после произведенного выстрела вместе с убийцей выехал с места преступления в заброшенное кирпичное строение за базами на Тулака. Там он высадил Баталова на СХИ, а сам поехал в поселок Новый Рогачик. После чего Темирханов приехал к Александрову и передал ему от Геберта 10 тысяч долларов за убийство Брудного.





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