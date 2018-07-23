Цена убийства: В Волгограде на суде по делу об убийстве Сергея Брудного озвучили версию преступления
Расследования 23.07.2018 13:23
1389 7
23.07.2018 13:23
На начавшемся сегодня судебном процессе по делу об убийстве бизнесмена Сергея Брудного озвучена версия совершенного преступления. На скамье подсудимых, напомним, находится Александр Геберт, которого подозревают в подстрекательстве к организации убийства бизнесмена. Как стало известно ИА «Высота 102», в частности, выяснилось, что Геберт поначалу склонил своего знакомого Темирханава к убийству изветного в определенных кругах Евгения Молодцова. В ноябре 2013 года Темирханов, в свою очередь, предложил своему знакомому совершить убийство Молодцова за 1000000 руб. Знакомый согласился. Темирханов встретился с Гебертом, который передал ему фото Молодцова и 70000 рублей на расходы. На эти деньги Темирханов и его знакомый купили подержанное авто и стали следить за образом жизни Молодцова. Миллион рублей Темирханову и его знакомому должны были передать Геберт и некий Махмудов.
Однако в марте 2014 года Геберт и Махмудов решили отказаться от убийства Молодцова, сообщив подельникам о новом поручении - убийстве Брудного, который попал под наблюдение Темирханова и его сообщника – Александрова.
В апреле 2014 года Александров сообщил, что не сможет самостоятельно справиться с поручением и убить Брудного. Тогда Темирханов съездил в Чечню и привлек для убийства своего знакомого Баталова.
Троица сняла квартиру и продолжила следить за Брудным, а Баталов получил от Темирханова оружие.
21 мая 2014 года Александров и Баталов выехали с ул. Шекснинской на «десятке» на улицу Чуйкова и припарковали авто недалеко от кафе «Маруся». И тут к «работе» приступил киллер. Баталов, заметив движение Брудного в сторону машины, произвел один прицельный выстрел в последнего, тяжело ранив в область грудной клетки справа, а также ранив этим же выстрелом находившегося рядом Ремизова. Александров после произведенного выстрела вместе с убийцей выехал с места преступления в заброшенное кирпичное строение за базами на Тулака. Там он высадил Баталова на СХИ, а сам поехал в поселок Новый Рогачик. После чего Темирханов приехал к Александрову и передал ему от Геберта 10 тысяч долларов за убийство Брудного.
--
Реклама
Популярное по теме
03.07.2018 15:29
6165 7
11.07.2018 16:57
6069 4
Руководству верфи в Волжском после гибели трех человек напомнили о случаях травматизма на заводе23.07.2018 15:14
Расследования 23.07.2018 15:14
21 Обсудить
ЧП с тремя погибшими на барже под Волгоградом случилось на семейных верфях депутата23.07.2018 13:00
Расследования 23.07.2018 13:00
5769 8 Обсудить
Подозреваемый в причастности к убийству Сергея Брудного скучает по родным в волгоградском СИЗО23.07.2018 12:05
Расследования 23.07.2018 12:05
1398 5 Обсудить
В маршрутке «Москва - Волгоград» задержали наркокурьера с 2 кг героина23.07.2018 10:33
Расследования 23.07.2018 10:33
1555 1 Обсудить
В Волгоградской области скрывшегося с места ДТП таксиста посадили под арест21.07.2018 08:49
Расследования 21.07.2018 08:49
5691 0 Обсудить
В Волгоградской области директор птицефабрики зарплату сотрудников направил себе на миллионную премию20.07.2018 11:03
Расследования 20.07.2018 11:03
7282 1 Обсудить
Под Волгоградом полицейские сожгли почти 300 кг "дури"20.07.2018 09:44
Расследования 20.07.2018 09:44
2602 3 Обсудить
В Волгоградской области директор филиала крупной компании обвиняется в получении "отката" в 7,5 млн рублей19.07.2018 17:46
Расследования 19.07.2018 17:46
5394 5 Обсудить
Семеро жителей Волгограда вернут более миллиона рублей похищенного материнского капитала19.07.2018 17:06
Расследования 19.07.2018 17:06
2165 0 Обсудить
В Волгограде смягчили приговор саратовским налетчикам на ювелирный магазин в Камышине19.07.2018 13:38
Расследования 19.07.2018 13:38
1918 0 Обсудить
В Волгограде серийного "охотника за золотом" надолго отправили в тюрьму18.07.2018 17:32
Расследования 18.07.2018 17:32
3771 0 Обсудить
В Волгоградской области пилота и авиакомпанию наказали за повреждение ЛЭП во время полета18.07.2018 14:22
Расследования 18.07.2018 14:22
2846 4 Обсудить
В Волгограде подозреваемого в смертельном ДТП студента из Ирака оставили в СИЗО18.07.2018 12:20
Расследования 18.07.2018 12:20
4819 0 Обсудить
В Волгоградской области экс-председатель коллегии адвокатов выслушал приговор за мошенничество17.07.2018 12:07
Расследования 17.07.2018 12:07
6074 12 Обсудить
В Волгоградской области вынесли приговор 11 членам наркокартеля16.07.2018 15:33
Расследования 16.07.2018 15:33
3713 1 Обсудить
Реклама