В Волгограде торговый центр сбросил сель на жилой комплекс











Жители расположенных рядом с торговым центром «Лента» домов в Дзержинском районе Волгограда страдают от потоков сели, которые низвергаются после каждого ливня со стороны ТЦ. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, проживающие в новом жилом комплексе, теперь при каждом дожде вся вода с крыши «Ленты» и с парковки течёт во двор, в результате передвигаться невозможно ни на авто, ни пешком. Машины плавают и сталкиваются друг с другом. воды с грязью по щиколотку. Подобная картина, в частности, наблюдалась накануне, во время очередного сильного ливня. «Вероятно, при строительстве центра что-то не так сделали или вообще не сделали с водоотводами, но жить по колено в грязи уже просто невозможно», - сетуют жители.



