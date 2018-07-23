Храм Иоанна Воина в Садах Придонья обретет «голос»





Компания «Сады Придонья» подписала договор с московским колоколитейным заводом о приобретении двенадцати колоколов для храма Иоанна Воина, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. И уже этой осенью жители поселка Сады Придонья услышат «голос» храма.

По словам настоятеля храма Анатолия Омельченко, они будут расположены на двух ярусах по шесть штук в каждом. Верхние – курантная группа – будут отбивать каждые полчаса и час, а нижний ярус направлен на церковный звон и услышать его можно будет только во время службы. Самый тяжелый колокол — основной благовестник — весит восемьсот двадцать килограмм, а управлять этим «колокольным оркестром» будет специальная электронная система.

«Колокольный звон творит внешнюю молитву, возвышая дух человека, укрепляя его в благочестии и вере», — подчеркнул отец Анатолий.





Благоустройство храма осуществляется при финансовой поддержке компании «Сады Придонья». Так, в июле завершилось оформление иконостаса. Следующим этапом станет строительство отдельного здания, относящегося к храму. В нем будут расположены церковная лавка, помещение для воскресной школы, крестильня и трапезная.



