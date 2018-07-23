Происшествия

Данные о жертвах взрыва газа на базе флота под Волгоградом разнятся - как минимум трое погибших

Происшествия 23.07.2018 10:12
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23.07.2018 10:12


По предварительным данным, причиной ЧП на территории Волжской ремонтно-эксплуатационной базы флота стали сварочные работы, которые проводились на одной из барж. Как стало известно ИА «Высота 102», сведения о жертвах и пострадавших разнятся. Так, по данным экстренных служб, погибли три человека, двое пострадали. По сведениям из других источников, погибли пять человек. На место трагедии выехали четыре бригады скорой помощи. Напомним, как ранее сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, информация о ЧП  поступила в 8:55. На месте работают также пожарные расчёты ПЧ №13, подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области. 

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