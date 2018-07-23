Происшествия

Под Волгоградом на барже взорвался газ - есть жертвы

Происшествия 23.07.2018 09:54
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23.07.2018 09:54


Взрыв газа произошел сегодня на территории Волжской ремонтно-эксплуатационной базы флота во время ремонтных работ, есть данные о жертвах. Как сообщили  ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, информация о ЧП  поступила в 8:55. Сейчас на месте работают пожарные расчёты ПЧ №13, подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области, медики. Информация о пострадавших и обстоятельствах случившегося уточняется.

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