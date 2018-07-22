Волгоградский “Ротор” обыграл владивостокский “Луч” со счетом 1:0





Победой “Ротора” завершился матч с владивостокским “Лучом” в рамках второго тура Олимп-Первенства ФНЛ, сообщает ИА “Высота 102”. Первая в этом сезоне домашняя встреча “Ротора” прошла на стадионе “Волгоград Арена” и также стала первой игрой там после завершения ЧМ-2018. Более 30 тысяч пришедших на матч болельщиков смогли убедиться в том, что новый стадион благополучно пережил удар стихии, обрушившейся на Волгоград в прошлые выходные, как, впрочем, и сегодня.

С самого начала матча игровой инициативой чаще владели хозяева поля. В первом тайме волгоградцы создали ряд опасных моментов у ворот дальневосточной команды, как, например, на 19, 22, 26 минутах. Но завершить атаки голом футболистам не удалось.

Во втором тайме напряжение в игре не спадало. Счет на 73 минуте открыл нападающий “Ротора” Александр Коротаев. Пропущенный мяч подстегнул команду гостей, и они предприняли ряд контратак. Им удалось создать несколько угрожающих моментов на половине поля волгоградцев на 81 и 83 минутах. Но изменить ход игры футболисты “Луча” не смогли. Итог встречи 1:0 в пользу “Ротора”.

Огромную помощь волгоградцам оказали зрители. Трибуны периодически “взрывались” криками поддержки. По сведениям информагентсва, поболеть за “Ротор” пришли губернатор региона Андрей Бочаров, а также глава города Виталий Лихачев.

Отметим, что к началу этой игры на счету “Ротора” была одна ничья в матче с “Чертаново”, а “Луч” потерпел поражение от “Химок”.

Фото: сайт ФК "Ротор"