



Красочным салютом, праздничными мероприятиями и победой волгоградских юнармейцев завершилась в подмосковном парке «Патриот» военно-патриотическая игра «Победа». Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Шунин, организатором мероприятия по традиции выступило министерство обороны РФ.

Юные защитники маршировали и стреляли, преодолевали полосы препятствий и разбирали -собирали автомат Калашникова, показывали примеры строевой подготовки и отвечали на вопросы по истории России. Результат, по словам Шунина, превзошел все ожидания: лучшей командой «Юнармии» стала сборная Волгоградской области. Медали и кубок победителям вручил замминистра обороны РФ Николай Панков, который тепло поздравил волгоградскую команду и всех участников.

«Очень важно, чтобы вы стали достойными продолжателями славных дел во имя процветания великой России. Убежден, что Юнармия откроет широкие перспективы для вашего потенциала и послужит стартовой площадкой для больших свершений на благо страны», — сказал замминистра.

Всего в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Победа» приняли участие около тысячи юнармейцев со всех регионов России.



