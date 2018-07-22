От Сталинграда - до Великой Победы 22.07.2018 19:56
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22.07.2018 19:56
Красочным салютом, праздничными мероприятиями и победой волгоградских юнармейцев завершилась в подмосковном парке «Патриот» военно-патриотическая игра «Победа». Как сообщил ИА "Высота 102" заместитель начальника Волгоградского областного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Шунин, организатором мероприятия по традиции выступило министерство обороны РФ.
Юные защитники маршировали и стреляли, преодолевали полосы препятствий и разбирали -собирали автомат Калашникова, показывали примеры строевой подготовки и отвечали на вопросы по истории России. Результат, по словам Шунина, превзошел все ожидания: лучшей командой «Юнармии» стала сборная Волгоградской области. Медали и кубок победителям вручил замминистра обороны РФ Николай Панков, который тепло поздравил волгоградскую команду и всех участников.
«Очень важно, чтобы вы стали достойными продолжателями славных дел во имя процветания великой России. Убежден, что Юнармия откроет широкие перспективы для вашего потенциала и послужит стартовой площадкой для больших свершений на благо страны», — сказал замминистра.
Всего в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Победа» приняли участие около тысячи юнармейцев со всех регионов России.
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