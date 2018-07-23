В Волгограде возобновлено движение транспорта по рокадной дороге





В центре Волгограде возобновили движение транспорта на всем протяжении Нулевой Продольной магистрали. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее проезд по набережной в границах улиц Землянского и Крылова был ограничен в целях безопасности из-за прошедшего в воскресенье сильного ливня. На этом участке дороги проезд организован по двум полосам – временное сужение с минувшей недели введено для работы тяжелой техники, задействованной на восстановлении грунтового покрытия склонов.

Напомним, 22 июля, на город обрушился сильный грозовой ливень со шквалистым ветром. Всего выпало около 50 мм осадков при месячной норме 39 мм.