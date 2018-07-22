В промзоне на западе Волгограда после ливня вспыхнул пожар

Происшествия 22.07.2018 19:41
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22.07.2018 19:41
Не успел сильный ливень закончиться, как в Дзержинском районе вспыхнул пожар. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сообщение о возгорании в промзоне на улице Краснополянской поступило в 18:20. Оказалось, что там загорелось нежилое одноэтажное строение. Для локализации пожара расчётам пожарно-спасательной части № 15 потребовалось около получаса. К счастью, от огня никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной случившегося.
Фото: Анастасия Литвинова
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