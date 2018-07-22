Происшествия

В промзоне на западе Волгограда после ливня вспыхнул пожар

Происшествия 22.07.2018 19:41
1389 0
22.07.2018 19:41


Не успел сильный ливень закончиться, как в Дзержинском районе вспыхнул пожар. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сообщение о возгорании в промзоне на улице Краснополянской поступило в 18:20. Оказалось, что там загорелось нежилое одноэтажное строение. Для локализации пожара расчётам пожарно-спасательной части № 15 потребовалось около получаса. К счастью, от огня никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что же стало причиной случившегося.
Фото: Анастасия Литвинова

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать
Популярное по теме
Склон «Волгоград Арены» смыло ливнем вместе с новой дорогой
15.07.2018 19:31
9444 0
На севере Волгограда столкнулись поезд “Москва-Душанбе” и легковушка
24.06.2018 18:14
6619 0
В Волгограде из-за сильного ливня объявлен режим чрезвычайной ситуации
15.07.2018 23:55
6016 0
Происшествия
22.07.2018 12:43
Происшествия 22.07.2018 12:43
2658 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
22.07.2018 10:21
Происшествия 22.07.2018 10:21
5270 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.07.2018 10:20
Происшествия 21.07.2018 10:20
6655 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.07.2018 10:09
Происшествия 21.07.2018 10:09
2614 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.07.2018 15:20
Происшествия 20.07.2018 15:20
3791 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.07.2018 11:02
Происшествия 20.07.2018 11:02
11134 45 Обсудить

0
Далее
Происшествия
19.07.2018 17:22
Происшествия 19.07.2018 17:22
9036 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.07.2018 21:40
Происшествия 18.07.2018 21:40
7785 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
18.07.2018 18:10
Происшествия 18.07.2018 18:10
5003 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
17.07.2018 20:56
Происшествия 17.07.2018 20:56
4212 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.07.2018 15:12
Происшествия 16.07.2018 15:12
4833 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.07.2018 14:13
Происшествия 16.07.2018 14:13
5743 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.07.2018 13:48
Происшествия 16.07.2018 13:48
2714 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.07.2018 12:33
Происшествия 16.07.2018 12:33
8229 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.07.2018 10:37
Происшествия 16.07.2018 10:37
2614 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:55
Волгоградский “Ротор” обыграл владивостокский “Луч” со счетом 1:0Смотреть фотографии
19:56
Сборная волгоградских юнармейцев стала лучшей на играх "Победа" в МосквеСмотреть фотографии
19:41
В промзоне на западе Волгограда после ливня вспыхнул пожарСмотреть фотографии
19:13
На матч в Волгограле между "Ротором" и "Лучом" продали 20 тысяч билетов
18:43
В Волгограде дождем смыло забор у «Красных казарм»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:34
В Волгограде из-за ливня снова перекрыли движение по Нулевой ПродольнойСмотреть фотографии
17:39
На Волгоград обрушился очередной мощный воскресный ливеньСмотреть фотографии
16:12
В Волго-Ахтубинской пойме наступило время цветущих лотосовСмотреть фотографии
15:00
На Волгоградскую область идут грозы и сильный ветерСмотреть фотографии
12:43
На юге Волгограда сгорел павильон микрозаймовСмотреть фотографии
12:23
Криминальная хроника Волгоградской городской думы Смотреть фотографииCмотреть видео
11:57
«Ротор» заплатит за матчи на «Волгоград Арене» более 26 млн рублейСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде «Красный Октябрь» оштрафовали за нарушение промышленной безопасностиСмотреть фотографии
11:02
Сельскую глубинку в Волгоградской области назвали селом 21 векаСмотреть фотографии
10:21
На федеральной трассе Волгоград -Москва пять человек погибли и один пострадалСмотреть фотографии
06:21
Ровесника пирамид - курган III века до нашей эры в Волгоградской области - сохранят для потомковСмотреть фотографии
04:57
Генерал Дрыманов в июне «перебрался» в двухэтажный особняк в ВолгоградеСмотреть фотографии
04:30
Кандидаты в депутаты Волгоградской гордумы от «Единой России» показали свои миллионыСмотреть фотографии
21:45
Андрей Бочаров хочет ускорить строительство собора в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
21:13
Волгоградский «Ротор» покупает автобус за 14 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:17
Массовая гибель голубей произошла в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:11
Юниоры-ватерполисты из Волгоградской области завоевали "золото" спартакиады РоссииСмотреть фотографии
15:09
Минприроды России готово поднять со дна Волги 95 судовСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде футбольных болельщиков развлекут живой музыкойСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде беспокойную ночь провели жильцы многоэтажки на Тулака Смотреть фотографии
10:09
В центре Волгограда неопытный водитель насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
08:49
В Волгоградской области скрывшегося с места ДТП таксиста посадили под арестСмотреть фотографии
04:24
В Волгограде внеплановую проверку Росприроднадзора признали "вне закона"Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде природа ополчилась на наследие чемпионата мира Cмотреть видео
19:46
Жители Волгограда увидели за Волгой счастливое предзнаменованиеСмотреть фотографии
Реклама
 