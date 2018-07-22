Общество

В Волгограде дождем смыло забор у «Красных казарм»

Общество 22.07.2018 18:43
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22.07.2018 18:43


 

В результате сегодняшнего дождя рухнул угол кирпичного забора у «Красных казарм», сообщает ИА «Высота 102». Целые кирпичи и обломки потоки воды вынесли на Вторую продольную вплоть до пересечения магистрали с улицей Хиросимы. Автомобилистам приходится объезжать образовавшиеся преграды. 


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