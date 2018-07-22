Общество 22.07.2018 18:34
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22.07.2018 18:34
В целях безопасности из-за прошедшего грозового ливня со шквалистым ветром временно приостановлено движение по Нулевой Продольной магистрали. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии Волгограда. К 18.00 выпало порядка 50 мм осадков, при месячной норме 39 мм.
На линии скоростного трамвая произошла задержка в движении из-за упавшего на контактную сеть дерева между остановками «Пл. Возрождения» и «Дворец Спорта». Для устранения последствий оперативно выехала бригада специалистов. На подземных станциях линии скоростного трамвая и в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе штатные насосы успешно справляются с осадками.
Напомним, за последние семь дней рокадную дорогу из-за сильного дождя перекрывают в третий раз. Первый серьезный ливень обрушился на город в минувшее воскресенье, 15 июля. Тогда в песчаном склоне у Нулевой Продольной за стадионом "Волгоград Арена" образовались огромные грунтовые провалы. Еще раз временно приостановили проезд по рокадной дороге после дождя 20 июля.
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