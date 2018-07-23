От «Справедливой России» в Волгоградскую думу идут «бессеребренник» на крутой иномарке и владелец жилья в Турции
Выборы 23.07.2018 14:25
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23.07.2018 14:25
Стали известны сведения о доходах кандидатов в Волгоградскую гордуму от «Справедливой России». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на облизбирком, в открытом доступе пока находятся только данные о выдвиженцах по списку партии. По сравнению с единороссами финансовое состояние кандидатов от «СР» несколько скромнее. Из 47 человек только четверо по уровню годового заработка перешагнули планку в 3 млн рублей. Даже кандидат-справоросс по фамилии Абрамович не похвастался солидным достатком, заработав в прошлом году полмиллиона рублей.
Член общественной палаты региона, гендиректор компании «Волгоградгражданпроект» Андрей Куприков – самый финансово успешный кандидат по списку партии «Справедливая Россия». Он также баллотируется по одномандатному округу №17 Красноармейского района. Куприков задекларировал годовой доход в сумме 12,2 млн рублей. В его владениях - квартира площадью 100 квадратных метров (общедолевая собственность), офисное помещение в 240 квадратов. Автопарк Андрея Александровича представлен тремя легковушками – двумя «Lexus» и одним «Kia Rio».
Сотрудник крупной международной нефтяной компании Дмитрий Колобов, который выдвигается по территориальной группе и округу №2 Тракторозаводского района, заработал в минувшем году 11,3 млн рублей. Имеет 19 соток земли сельхозназначения для ведения садоводства, три квартиры, две из которых в Волгограде. Третья жилплощадь, хотя и совсем крохотная (21 кв.м), но располагается на теплом турецком берегу - в туристическом городе Аланья.
Выдвиженец по территориальной группе №16 самого южного района города Михаил Манжула замыкает тройку самых обеспеченных списочников от «СР». Его доход в минувшем году составил 6 млн рублей. Он является собственником двух земельных участков в Среднеахтубинском и Городищенском районах, вкупе составляющих 23 сотки. На него оформлены две машины - «Lexus» 2016 года и «Mercedes» 2004-го.
Кандидат по списку и одномандатному округу №13 Советского района, индивидуальный предприниматель Юлия Савостина заработала в 2017 году 3,8 млн рублей. Претендент на мандат владеет тремя земельными участками, двумя домами, легковушкой «Lada» и грузовой «ГАЗелью».
Встречаются среди кандидатов в депутаты и такие, кто при нулевом годовом доходе владеет престижными иномарками. К примеру, в графе «доход» у выдвиженца по территориальной группе №14 Кировского района, директора ООО "Энергия" Максима Шилина прочерк. Но при этом он является хозяином квартиры почти в 100 квадратов и ездит на «Audi A4» 2013 года.
Напомним, ранее информагентство опубликовало сведения о доходах кандидатов-единороссов. В числе выдвиженцев в городскую думу от партии Дмитрия Медведева – молодой представитель семейного бизнеса Саро Багдасарян, владеющий целым парком дорожной техники; директор школы Лариса Тропкина, в собственности которой четыре иномарки и пять гаражных боксов, а также молодогвардеец Василий Селезнев с маленьким домиком в деревне.
Выборы депутатов Волгоградской городской думы шестого созыва состоятся 9 сентября. Всего будет замещено 36 мандатов – 18 по спискам партий и столько же по одномандатным округам. От политических сил и в качестве самовыдвижения баллотируются порядка 470 человек. Процедура регистрации кандидатов завершится 30 июля.
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