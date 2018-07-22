На Волгоград обрушился очередной мощный воскресный ливень

Общество 22.07.2018 17:39
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22.07.2018 17:39
Сильный ливень с грозой начался в Волгограде около 17.10 вечера, сообщает ИА «Высота 102». Потоки воды практически сразу начали скапливаться на дорогах. Движение машин оказалось затруднено из-за плохой видимости - дождь шел буквально стеной. Трамвайные пути местами затопило, в частности, в Центральном районе трамваи остановились.
Примечательно, что ровно неделю назад в городе прошел подобный дождь, после которого оказались размыты склоны у Нулевой продольной.
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