На Волгоград обрушился очередной мощный воскресный ливень





Сильный ливень с грозой начался в Волгограде около 17.10 вечера, сообщает ИА «Высота 102». Потоки воды практически сразу начали скапливаться на дорогах. Движение машин оказалось затруднено из-за плохой видимости - дождь шел буквально стеной. Трамвайные пути местами затопило, в частности, в Центральном районе трамваи остановились.









Примечательно, что ровно неделю назад в городе прошел подобный дождь, после которого оказались размыты склоны у Нулевой продольной.

