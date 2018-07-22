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На матч в Волгограле между "Ротором" и "Лучом" продали 20 тысяч билетов

Спорт 22.07.2018 19:13
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22.07.2018 19:13

Около 20 тысяч билетов проданы на первый после завершения ЧМ-2018 матч на "Волгоград Арене", сообщает ИА "Высота 102". Также на игру волгоградского "Ротора" с "Лучом" из Владивостока приглашены около двух тысяч полицейских и волонтеров чемпионата мира по футболу, которые помогали проводить игры мирового первенства в Волгограде. Гостям на стадионе предоставлены одни из лучших мест в центральном секторе. 

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