Экология

В Волго-Ахтубинской пойме наступило время цветущих лотосов

Экология 22.07.2018 16:12
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22.07.2018 16:12


Немного раньше обычного срока в этом году в Волго-Ахтубинской пойме зацвели лотосы, сообщает ИА «Высота 102». Водоем около хутора Красный буксир в Среднеахтубинском районе уже традиционно стал местом паломничества ценителей красоты. Машины с номерами разных регионов подъезжают одна за другой. Люди фотографируют розовые цветы, громко удивляются или просто молча созерцают. По наблюдениям местных жителей, в этом году лотосов больше – они разрослись по периметру почти всего озера. Неизменным остается одно – прекрасное место по-прежнему не ухожено, некоторые «любители» природы оставляют мусор. Считается, что лотосы были посажены здесь одним энтузиастом, причем попытки повторялись несколько лет подряд и - в один прекрасный год принесли результаты. 


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