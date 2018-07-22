В Волго-Ахтубинской пойме наступило время цветущих лотосов





Немного раньше обычного срока в этом году в Волго-Ахтубинской пойме зацвели лотосы, сообщает ИА «Высота 102». Водоем около хутора Красный буксир в Среднеахтубинском районе уже традиционно стал местом паломничества ценителей красоты. Машины с номерами разных регионов подъезжают одна за другой. Люди фотографируют розовые цветы, громко удивляются или просто молча созерцают. По наблюдениям местных жителей, в этом году лотосов больше – они разрослись по периметру почти всего озера. Неизменным остается одно – прекрасное место по-прежнему не ухожено, некоторые «любители» природы оставляют мусор. Считается, что лотосы были посажены здесь одним энтузиастом, причем попытки повторялись несколько лет подряд и - в один прекрасный год принесли результаты.







