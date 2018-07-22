На Волгоградскую область идут грозы и сильный ветер

Общество 22.07.2018 15:00
918 0
22.07.2018 15:00
Грозы и шквалистый ветер ожидаются в регионе в ближайшие несколько часов. Об этом ИА “Высота 102”, со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. По имеющимся сведениям, ненастная погода наступит в срок от двух до пяти часов и сохранится до послезавтра. В некоторых районах области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, порывы ветра могут достигать 20-25 м/с.
Жителям рекомендуют оставлять машины вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Если непогода застанет на открытой местности, следует обходить шаткие строения и малоукреплённые конструкции, а лучше всего укрыться в капитальных строениях. Находясь в помещении, надо плотно закрыть окна и форточки.
Реклама
Популярное по теме
16.07.2018 09:41
11740 36
17.07.2018 16:06
8957 1
30.06.2018 15:36
8853 0
Сельскую глубинку в Волгоградской области назвали селом 21 века22.07.2018 11:02
Андрей Бочаров хочет ускорить строительство собора в центре Волгограда21.07.2018 21:45
Волгоградский «Ротор» покупает автобус за 14 миллионов рублей21.07.2018 21:13
В Волгограде парк "Сказка" станет сказочным за 24,5 млн рублей20.07.2018 17:59
В Волжском горожане начнут бегать по вертикали20.07.2018 16:00
В Волгограде после дождя возобновлено движение по Нулевой продольной магистрали20.07.2018 15:14
Власти Волгограда: движение на Нулевой продольной ограничено из-за работ на склоне20.07.2018 13:58
В Волгограде после дождя очищают ливневки20.07.2018 13:21
На юге Волгограда после ливня трамваи стояли час без движения20.07.2018 12:31
В Волгограде росгвардейцев поблагодарили за порядок на матчах ЧМ-201820.07.2018 11:54
Волгоград проходит испытание новым ливнем20.07.2018 10:33
Вторая волна: в Волгограде объявлено штормовое предупреждение20.07.2018 10:23
Фермер в Волгоградской области из-за банковского долга едва не лишился 200 га земли19.07.2018 19:49
В Волгоградской области впервые попробовали трудную «Шахтерскую соль» из Котельниково19.07.2018 16:47
Мэрия обещает отсутствие транспортного коллапса в день игры «Ротора» в Волгограде19.07.2018 16:09
Реклама