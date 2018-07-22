Общество

На Волгоградскую область идут грозы и сильный ветер

Общество 22.07.2018 15:00
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22.07.2018 15:00


Грозы и шквалистый ветер ожидаются в регионе в ближайшие несколько часов. Об этом ИА “Высота 102”, со ссылкой на данные  Волгоградского ЦГМС, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской  области. По имеющимся сведениям, ненастная погода наступит в срок от двух до пяти часов и сохранится до послезавтра. В некоторых районах области ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, порывы ветра могут достигать 20-25 м/с.
Жителям рекомендуют оставлять машины вдали от деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Если непогода застанет на открытой местности, следует обходить шаткие строения и малоукреплённые конструкции, а лучше всего укрыться в капитальных строениях. Находясь в помещении, надо плотно закрыть окна и форточки.


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