Экономика

В Волгограде «Красный Октябрь» оштрафовали за нарушение промышленной безопасности

Экономика 22.07.2018 11:39
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22.07.2018 11:39


Штраф в сумме 100 тысяч рублей наложен на АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» за нарушение промышленной безопасности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, нарушения законодательства на предприятии были выявлены инспекторами Нижне-Волжского управления Ростехнадзора в ходе внеплановой проверки. В отношении АО «ВМК «Красный Октябрь» был составлен  протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Однако АО «ВМК «Красный Октябрь» не выполнил необходимые мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации технических устройств. Краснооктябрьский районный суд признал металлургический комбинат виновным в совершении административного правонарушения. На предприятие наложен штраф. Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Фото: vmzko.ru 

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