Культура

Ровесника пирамид - курган III века до нашей эры в Волгоградской области - сохранят для потомков

Культура 22.07.2018 06:21
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22.07.2018 06:21


Ровеснику  пирамид - одиночному кургану  «Дачи  II»  III тыс. до нашей эры – ХIV в. нашей эры» - в селе Колобовка Ленинского района Волгоградской области придали статус объекта культурного наследия  федерального значения и установили границы. Теперь любая предпринимательская или инвестиционная деятельность на данной территории запрещена, что позволит обеспечить сохранность этого уникального объекта, - сообщили ИА «Высота 102» в комитете госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области. 
В Колобовке, которая  возникла на месте населенного пункта Золотой Орды - города XIV в. Гюлистана-Сада Роз  - до  сих пор ведут раскопки и находят множество уникальнейших артефактов в курганах. Кроме того, по словам специалистов, эти памятники древней истории одновременно являются и памятниками природы, потому что  под разновозрастными курганными насыпями до наших дней сохранились почвы прошлых эпох, которые дают возможность судить об особенностях древней флоры и фауны.  А само исследование курганов позволяет расширить существующие представления об истории степных обществ, а зачастую и получить новые данные для решения тех или иных этноархеологических проблем. Поэтому у ученых  еще очень много работы в археологическом и естественно-научном изучении курганных могильников пустынно-степного Заволжья, - подчеркнули в комитете госохраны объектов культурного наследия  по региону. 
Фото arheo-news.ru

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