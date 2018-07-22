



Ровеснику пирамид - одиночному кургану «Дачи II» III тыс. до нашей эры – ХIV в. нашей эры» - в селе Колобовка Ленинского района Волгоградской области придали статус объекта культурного наследия федерального значения и установили границы. Теперь любая предпринимательская или инвестиционная деятельность на данной территории запрещена, что позволит обеспечить сохранность этого уникального объекта, - сообщили ИА «Высота 102» в комитете госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

В Колобовке, которая возникла на месте населенного пункта Золотой Орды - города XIV в. Гюлистана-Сада Роз - до сих пор ведут раскопки и находят множество уникальнейших артефактов в курганах. Кроме того, по словам специалистов, эти памятники древней истории одновременно являются и памятниками природы, потому что под разновозрастными курганными насыпями до наших дней сохранились почвы прошлых эпох, которые дают возможность судить об особенностях древней флоры и фауны. А само исследование курганов позволяет расширить существующие представления об истории степных обществ, а зачастую и получить новые данные для решения тех или иных этноархеологических проблем. Поэтому у ученых еще очень много работы в археологическом и естественно-научном изучении курганных могильников пустынно-степного Заволжья, - подчеркнули в комитете госохраны объектов культурного наследия по региону.

Фото arheo-news.ru