Сельскую глубинку в Волгоградской области назвали селом 21 века

Село Солодушинское Николаевского района Волгоградской области стало лучшим из лучших во всероссийском конкурсе «Село 21 века», и теперь глава поселения отправится вместе с другими победителями в Москву на форум «Социальное развитие села – основа территориального развития Российской Федерации», чтобы представить свои достижения в Совете Федерации.

Как сообщила ИА «Высота 102» глава администрации Солодушинского поселения Елена Токарева, история их населенного пункта уникальна. Она ведет свое начало с 1708 года, когда на левом берегу Волги, напротив зеленого острова Шишкина, появилась первая изба. Срубил ли ее крестьянин, искавший за Волгой свободу от крепостного гнета, рыбак ли, которому понравилась заросшая лесом низина или зажиточный переселенец с Украины, сейчас неизвестно. Дошло лишь прозвище этого человека – Солодух. Так и образовался хутор. Занимались здесь соляным извозом и скотоводством, косили сено на зиму, рубили лес, ловили рыбу, выращивали хлеб, арбузы, продавая их на Николаевской пристани.

«Сегодня в нашем сельском поселении проживает 1500 человек. Именно благодаря людям, которые хотят видеть свою малую родину прекрасным местом, удалось за очень короткий срок очень многое сделать для комфорта и красоты, - рассказывает Елена Токарева. - Появилась спортивная площадка с тренажерами, о которой мечтали много лет, благоустроили парк «Молодежный»: выложили брусчатку, привели в порядок летнюю сцену, подключили электричество, установили малые архитектурные формы. Теперь всех отдыхающих в парке встречает дядя Федор из известного мультфильма и другие известные персонажи. Отремонтировали памятники Владимиру Ленину и погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войны землякам. Построили и площадку для пляжного волейбола. И, конечно, высадили клумбы с цветами. Люди помогали выкорчевывать старые деревья, вывозить мусор, приносили саженцы и цветочную рассаду».

По словам Елены Токаревой, только в родимых краях бывает такое: солнце - самое яркое, небо - самое голубое, вода - самая чистая, звезды - самые лучистые. Березки - самые тонкие, а песни – самые душевные и звонкие. А в Российском союзе сельской молодежи, который стал организатором конкурса при поддержке комитета Госдумы по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, общественной палаты и министерства сельского хозяйства, отметили, что будет издана брошюра с описанием лучших практик перспективно-ориентированного развития сельских населенных пунктов, среди которых будет и Солодушино из Николаевского района. Всего на конкурс поступило 114 заявок от глав сельских поселений из 33 регионов. Цель конкурса – найти успешные, перспективные территории, чей опыт может стать примером для других.







