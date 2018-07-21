Возведение собора святого Александра Невского в Волгограде планируется завершить к 800-летию Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году.
Общество 21.07.2018 21:45
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21.07.2018 21:45
Сегодня губернатор Волгоградской области поздравил митрополита Волгоградского и Камышинского Германа с праздником Казанской иконы Божьей матери и рассказал о ходе строительства собора Александра Невского, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональную администрацию. Андрей Бочаров, который является председателем попечительского совета по строительству собора, отметил, что работы идут четко в соответствии с графиком. «Сегодня мы обсудили с подрядчиком ряд вопросов и внесли необходимые корректировки. Я думаю, что мы еще ускорим процесс строительства, не нарушая технологий», - сказал губернатор.
Возведение собора святого Александра Невского в Волгограде планируется завершить к 800-летию Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году.
Возведение собора святого Александра Невского в Волгограде планируется завершить к 800-летию Александра Невского, которое будет отмечаться в 2021 году.
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