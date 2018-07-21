Волгоградский «Ротор» покупает автобус за 14 миллионов рублей





Электронный аукцион на покупку одноэтажного автобуса объявило ГАУ Волгоградской области «Футбольный клуб «Ротор». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная (максимальная) цена договора указана в сумме 14 миллионов рублей. Автобус должен быть совершенно новым, 2018 года выпуска, произведен в Российской Федерации. В технической документации содержатся требования к транспорту. Количество пассажирских мест не более 30. Все сидения должны быть мягкими, с высокой спинкой, откидывающимися, оборудованными ремнями безопасности. В автобусе предусматривается наличие туалета и миникухни с холодильником. Указан и основной цвет – он должен быть синим. Тип кузова – одноэтажный, закрытый, цельнометаллический. Транспортное средство должно охлаждаться летом и отапливаться зимой. Двигатель обязательно экологического класса, а топливо – дизель. Известны и габариты: длина не более 12,5 м., высота – не более 3,45 м. Предусмотрено и брендирование – на автобусе будет изображена эмблема клуба. Для каких целей закупается автобус, в документах не поясняется.



