Волгоградский «Ротор» покупает автобус за 14 миллионов рублей

Общество 21.07.2018 21:13
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21.07.2018 21:13
Электронный аукцион на покупку одноэтажного автобуса объявило ГАУ Волгоградской области «Футбольный клуб «Ротор». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, начальная (максимальная) цена договора указана в сумме 14 миллионов рублей. Автобус должен быть совершенно новым, 2018 года выпуска, произведен в Российской Федерации. В технической документации содержатся требования к транспорту. Количество пассажирских мест не более 30. Все сидения должны быть мягкими, с высокой спинкой, откидывающимися, оборудованными ремнями безопасности. В автобусе предусматривается наличие туалета и миникухни с холодильником. Указан и основной цвет – он должен быть синим. Тип кузова – одноэтажный, закрытый, цельнометаллический. Транспортное средство должно охлаждаться летом и отапливаться зимой. Двигатель обязательно экологического класса, а топливо – дизель. Известны и габариты: длина не более 12,5 м., высота – не более 3,45 м. Предусмотрено и брендирование – на автобусе будет изображена эмблема клуба. Для каких целей закупается автобус, в документах не поясняется.
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