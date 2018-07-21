Юниоры-ватерполисты из Волгоградской области завоевали “золото” спартакиады России

Спорт 21.07.2018 17:11
488 0
21.07.2018 17:11
Мужская юниорская сборная Волгоградской области по водному поло сегодня завоевала золотую медаль IV летней Спартакиады молодежи России. Об этом ИА “Высота 102” рассказал присутствовавший на соревнованиях пресс-атташе клуба “Спартак-Волгоград” Аркадий Вариводский. В состязаниях ватерполистов в возрасте до 21 года, прошедших в Пензе, приняли участие 11 команд. Волгоградские спортсмены за восемь дней провели серию из шести матчей. При этом одержали победу во всех. В состоявшейся сегодня финальной встрече они со счетом 6:2 обыграли сборную Московской области.
Реклама
Популярное по теме
01.07.2018 22:46
24839 26
08.07.2018 02:32
19643 0
25.06.2018 19:46
19182 4
Волгоградский всадник лучше всех метал ножи и стрелял из лука на чемпионате России по джигитовке19.07.2018 14:10
На первую после ЧМ игру "Ротора" на "Волгоград Арене" продано 10 тысяч билетов19.07.2018 12:10
Будущие звезды футбола разыграют кубок Волгоградской области18.07.2018 12:13
Волгоградский "Ротор" завершил ничьей первый матч сезона с "Чертаново" - 1:117.07.2018 21:26
Шестеро молодых футболистов из Волгограда вошли в дубль "Ротора"17.07.2018 17:06
Юный волгоградец ждет от FIFA фото со своим выходом на поле17.07.2018 07:51
Крупнейший автомарафон на планете начнется в Астрахани и пройдет через Волгоградскую область16.07.2018 10:17
Волгоградцы прощаются с ЧМ-201815.07.2018 18:50
В Волгограде Франция обыграла Хорватию со счетом 3:015.07.2018 17:31
В Волгограде ливень скорректировал программу последнего дня работы фестиваля болельщиков ФИФА15.07.2018 16:37
Юный пловец из Волгограда завоевал "серебро" первенства Европы13.07.2018 17:59
Волгоградские фанаты познакомились с обновленным ФК "Ротор"12.07.2018 18:22
В Волгограде «Ротор» ждет от болельщиков заряда бодрости на новый сезон в ФНЛ12.07.2018 11:29
"Волгоград Арена" в период ЧМ-2018 приняла меньше всего зрителей10.07.2018 09:23
Фан-фест в Волгограде после двухдневных каникул меняет график работы08.07.2018 15:41
Реклама