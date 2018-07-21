Спорт

Юниоры-ватерполисты из Волгоградской области завоевали “золото” спартакиады России

Спорт 21.07.2018 17:11
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21.07.2018 17:11


Мужская юниорская сборная Волгоградской области по водному поло сегодня завоевала золотую медаль IV летней Спартакиады молодежи России. Об этом  ИА “Высота 102” рассказал присутствовавший на соревнованиях пресс-атташе клуба “Спартак-Волгоград” Аркадий Вариводский. В состязаниях ватерполистов в возрасте до 21 года, прошедших в Пензе, приняли участие 11 команд. Волгоградские спортсмены за восемь дней провели серию из шести матчей. При этом одержали победу во всех. В состоявшейся сегодня финальной встрече они со счетом 6:2 обыграли сборную Московской области. 

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