Владимир Путин: По пенсионной реформе пока решения нет





Президент России Владимир Путин заявил в Калининграде на встрече с волонтерами чемпионата мира по футболу, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству граждан, сообщает ИА "Высота 102".

"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались", - заметил он. "И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", - подчеркнул на встрече с волонтерами.

"Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится ", - отметил Владимир Путин.

При этом глава России напомнил, что решения об установлении пенсионного возраста на уровне 60 лет для мужчин и 55 для женщин были приняты более 60 лет назад. Путин добавил, что в протоколах совещания того времени, когда принималось это решение, говорилось о том, что по мере развития демографической ситуации и повышения продолжительности жизни нужно будет поднимать возраст выхода на пенсию, "но ничего так и не было сделано".

Кроме того, Путин упоминул и о постановлении правительства от 1995 года, в котором речь шла о необходимости повышения пенсионного возраста. Но в том документе, заметил глава государства, отмечалось, что "сделать это надо будет во втором десятилетии XXI века". "Сейчас 2018 год, и мы, благодарные потомки, теперь должны принимать какие-то решения", - указал президент.

Владимир Путин отметил, что изменения давно назрели. "По большому счету, можно ничего не делать в течение пяти, шести, семи или, может быть, даже 10 лет, в принципе нам хватит возможностей для поддержания пенсионной системы", - отметил он. Если же ничего не менять, "и дело дойдет до каких-то тяжелых последствий для пенсионной системы и бюджета, то нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров, и они будут пополнять число бедных людей", чего допустить, по его словам президента, нельзя.

По словам Путина, проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть "надует" граждан. "Сегодняшняя власть людей просто надует, если скажет: все хорошо [в пенсионной системе], потерпим еще лет пять, семь, десять. Но этим не закончится, нужно будет все равно принимать какие-то решения кардинальные", - пояснил он. "Но какие [решения]? Давайте посмотрим, как будет развиваться дискуссия, всех послушаем, взвесим все эти позиции, точки зрения. Там много нюансов", - сказал глава России.

Президент пообещал относиться к этим нюансам самым серьезным образом, чтобы обеспечить интересы граждан на длительную перспективу, "чтобы у нас была стабильная ситуация и в экономике, и в социальной сфере, и в том числе, в пенсионной системе".

Глава государства отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. "Когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно оперировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами", - подчеркнул он. "Окончательного решения пока нет, закон прошел только в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки", - пояснил Путин.

Президент добавил, что намерен послушать "все мнения, все точки зрения на этот счет", понаблюдать за дискуссией, которая будет разворачиваться. При этом он пообещал оценить все мнения о пенсионном возрасте за исключением тех, кто пытается делать себе на этом рекламу. "Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая сейчас разворачивается", - сказал он.

"Только, естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент обратил внимание на то, что если ничего не делать для оптимизации пенсионной системы и довести дело до тяжелых последствий для нее или для бюджета, из которого и осуществляется финансирование пенсионных обязательств, то "придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров, и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей". "А мы должны повышать доходы людей для того, чтобы число бедных у нас сокращалось", - подчеркнул российский лидер.

Путин пояснил, что в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а сейчас "на пять пенсионеров приходится шесть работающих, и ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться". "И довольно быстро наступит момент, когда число работающих сравняется с числом неработающих и будет уменьшаться", - пояснил он необходимость изменений пенсионной системы. "И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы, лопнет", - сказал он.

Путин указал, что, несмотря на некоторые проблемы в экономике, она стабильна и развивается, "в целом есть большой запас прочности, но если думать не о сегодняшнем дне, а о дне завтрашнем, то нужно иметь в виду все эти обстоятельства".

Глава государства также отметил в числе благоприятных факторов рост средней продолжительности жизни в РФ за последние шесть десятилетий с 67 лет до 73,5 лет, который, по прогнозам, продолжится.



