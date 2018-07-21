В Волгограде беспокойную ночь провели жильцы многоэтажки на Тулака

Происшествия 21.07.2018 10:20
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21.07.2018 10:20
Бессонную ночь провели сегодня не только специалисты - слесари, электрики ТСН "Ярославский", но и жители многоквартирного дома, что по адресу: улица Ярославская 12. А причиной, как передает корр. ИА "Высота 102" с места события, стал шум, похожий на работу двигателя старого грузовика, который был слышен во всех квартирах.
Правда, авто, как удалось установить, здесь не причем. Вечером накануне - в начале десятого жители пожаловались дежурному ТСН, что из-за звука непонятного происхождения они не могут уложить спать маленьких детей. Вскоре было установлено, что раздражающий фон исходит из подвала дома, который заливает вода. Откачав частично воду насосами, рабочие поняли, что трубы в подвале дома целы, а вода хлещет с внешней стороны водовода, к которому доступа у них нет. Данный аварийный участок обслуживает ООО "Концессии водоснабжения". Звонки жителей и заявки о вызове аварийной бригады концессионерами были проигнорированы. Сегодня в девять утра в этом убедился и корреспондент, побывавший вновь в подвале дома № 12, который продолжает с шумом заливать вода.
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